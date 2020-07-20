«Ведомости»: Министерство внутренних дел России считает невыполнимым поручение о снижении смертности в ДТП

Министерство внутренних дел России, как пишет газета «Ведомости», считает невыполнимым поручение о снижении смертности в ДТП. Ведомство просит пересмотреть показатель в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вместо текущей цели через 4 года в четыре смерти на 100 тысяч населения МВД предлагает установить 8,4 смертей на 100 тысяч. Об этом говорится в протоколе совещания в правительстве, который оказался в распоряжении газеты.

Ранее добиться снижения смертности на дорогах ведомству поручил президент Владимир Путин.