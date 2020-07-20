«Зенит» обыграл «Спартак» в полуфинальном матче Кубка России по футболу

Впрочем, на первый план снова вышли вопросы судейства и напряжённых взаимоотношений клубов.

Игру в Санкт Петербурге ждали с большим интересом. Зенит, досрочно ставший Чемпионом страны, грезил о золотом дубле. Спартак был полон решимости хоть как-то скрасить провальный сезон.

Матч в такой ситуации не мог не стать боевым. Подпортили картину оскорбительный баннер фанатов «Зенита» в адрес владельца «Спартака» Леонида Федуна, а также неоднозначные действий главного арбитра Сергея Иванова. Минимум в двух эпизодах в штрафной Зенита судья мог обратиться за помощью к системе VAR. Однако не сделала этого. Зато послушал видеоарбитра, когда отменял гол Спартака и назначал пенальти в ворота красно-белых. В итоге Зенит победил 2-1 и вышел в финал Кубка России. Где сыграет против Химок. Команда из Подмосковья сенсационно переиграла в гостях Урал со счетом 3-1.

Финал Кубка России между Зенитом и Химками пройдет в Екатернинбурге 25 июля.