Агентство «Блумберг» утверждает, что представители российской элиты уже получили доступ к вакцине от коронавируса

Однако она еще не прошла всех испытаний.

Американское информагентство со ссылкой на анонимных участников программы пишет, что научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи запустил тестирование экспериментальной вакцины еще в апреле. На людях, причем, это были не стандартные клинические исследования на большом количестве добровольцев, чтобы выявить возможные побочные эффекты, а якобы вакцинирование топ-менеджеров крупных компаний и правительственных чиновников. Утверждается, что участие в программе было бесплатным, а привитые подписывали бумаги, что знают о возможных рисках. При этом опрошенные агентством «Блумберг» бизнесмены рассказали, что по-разному перенесли вакцинацию. У некоторых повышалась температура и болели мышцы. Были и те, кто отказались от прививки. Кто из правительственных чиновников согласился на укол, в публикации не говорится.

Коронавирусом переболели премьер-министр Михаил Мишустин и трое членов правительства, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.