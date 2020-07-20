На юго-востоке Москвы автобус протаранил остановку с людьми

По последним данным МВД и столичных властей, три человека ранены, также есть жертвы.

Все случилось рано утром на Ставропольской улице в столичном районе Люблино. Автобус общественного транспорта внезапно на большой скорости наехал на остановку, где находилось несколько человек, попутно сбив один из ее несущих элементов. Скорая приехала примерно через 15 минут, однако одного человека, по данным департамента транспорта, спасти не удалось.

Официально причины пока только выясняются, однако несколько версий уже представили несколько источников агентства «Интерфакс». По их словам, водительница автобуса превысила скорость и не смогла удержать автобус. При этом основная версия, как утверждается – в том, что она перепутала при подъезде к остановке педали тормоза и газа. Это могло случиться из-за того, что перед сменой она недостаточно отдыхала и не могла сконцентрировать внимание, но в то же время она трезва, добавил собеседник агентства. Еще одна версия заключатся в том, что у автобуса могли отказать тормоза.

О том, возбуждено ли уголовное дело, пока не сообщалось.