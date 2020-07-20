На камчатском вулкане Вилючинский пропал турист

Как сообщили в правительстве края, сейчас его ищут более 30-ти спасателей. ЧП произошло еще 15-го июля, когда двое туристов отправились в район вулкана на квадроцикле. О ЧП спасателям стало известно лишь в пятницу, — передает агентство РИА Новости. К вегодняшнему дню поисковые группы обследовали уже 25 километров территории.
2020-07-20T09:34:39+03:00
2020-07-20T09:34:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:34, 20 июля 2020
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