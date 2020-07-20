На камчатском вулкане Вилючинский пропал турист

Как сообщили в правительстве края, сейчас его ищут более 30-ти спасателей. ЧП произошло еще 15-го июля, когда двое туристов отправились в район вулкана на квадроцикле. О ЧП спасателям стало известно лишь в пятницу, — передает агентство РИА Новости. К вегодняшнему дню поисковые группы обследовали уже 25 километров территории.