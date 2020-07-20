Во Владивостоке на 5 суток арестовали участника несогласованной акции в поддержку хабаровского губернатора

Его признали виновным по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, — передает агентство «Интерфакс». Сам задержанный, научный сотрудник Дальневосточного отделения РАН Антон Расин, говорит, что полицейские, которые подошли к нему, были в штатском, и в ответ на требование показать свои удостоверения стали заламывать ему руки и избивать. Пишет местное интернет-издание VL.

Акция в поддержку арестованного хабаровского губернатора Сергея Фургала прошла во Владивостоке накануне. Сообщалось о задержании нескольких человек.