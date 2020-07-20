Bloomberg: Представители российской элиты в апреле могли получить доступ к экспериментальной вакцине от коронавируса

Американское агентство Bloomberg пишет, что представители российской элиты еще в апреле могли получить доступ к экспериментальной вакцине от коронавируса. Ряд топ-менеджеров компаний, миллиардеры и даже представители правительства весной получили инъекции. Всего в такой добровольной вакцинации, по словам источника агентства, участвовали сотни человек. при этом один из участников рассказал агентству, что у него не было побочных эффектов, а еще несколько сказали, что испытывали сильную боль в мышцах. У них наблюдалась высокая температура.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос, участвовали ли в такой вакцинации Владимир Путин и сотрудники администрации.