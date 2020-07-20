В Гонконге сегодня введут жесткий карантин

Такие меры связаны с новой вспышкой коронавируса в городе.

Многим жителям Гонконга придется сидеть дома из-за опасности заражения коронавирусом. На дистанционный режим работы сегодня переведут 180 тысяч госслужащих, за исключением сотрудников экстренных служб. При этом в городе уже действует целый ряд ограничений, введенных неделю назад – так, было запрещено собираться в группы больше четырех человек, закрылись спортзалы, кинотеатры и ночные клубы, а время работы ресторанов ограничили. В общественных местах, включая транспорт, разрешили появляться только в защитных масках, передает агентство ТАСС. Несмотря на это, ситуация с распространением COVID-19 продолжает ухудшаться: накануне в Гонконге было выявлено больше 100 новых случаев заражения. Это максимальный показатель с начала пандемии. Власти не исключают, что в дальнейшем в городе придется ввести еще более жесткие карантинные меры.

Всего в Гонконге было выявлено почти две тысячи случаев заражения коронавирусом, больше 10 человек умерли.