В суде Верхней Пышмы сегодня рассмотрят новое дело, фигурантом которого стал скандальный свердловский схиигумен Сергий (Романов). Административное дело касается возбуждения ненависти либо вражды. В суд дело передали в начале июня, после того, как Центр «Э» в составе областного управления МВД закончил экспертизу видеопроповедей, выпущенных схимонахом в апреле и мае.

Заявление о проверке проповедей схиигумена на экстремизм свердловское подразделение Центра «Э» сделало ещё в конце мая. Тогда инициатор проверки, екатеринбуржец Михаил Томаткин, говорил журналистам, что приятно удивлен решением правоохранителей.

Нынешний скандал с лишением сана ещё только набирал обороты. И на возбуждение ненависти либо вражды проверяли в т.ч. проповедь, после которой Екатеринбургская епархия запретила схиигумена в служении. Также эксперты отметили в ролике отца Сергия унижение человеческого достоинства по нац.признаку, и «призывы к выселению неопределенного широкого круга лиц, призывающих к соблюдению режима самоизоляции в условиях распространения коронавируса». Заседание в суде Верхней Пышмы начнется после 14-00 по мск. По статье 20.3.1. КоАП извергнутого схимонаха могут оштрафовать на сумму до 20 тысяч, назначить обязательные работы или административный арест до 15 суток.

Предыдущее административное дело против схиигумена Сергия касалось распространения фейков о коронавирусе. Суд признал опального клирика виновным и назначил штраф в размере 90 тысяч рублей.