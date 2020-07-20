Министерство обороны России объявило об успешном завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса

Они проводились совместно с Национальным центром эпидемиологии имени Гамалеи. Этим утром вторую группу добровольцев выписали из военного госпиталя. Результаты анализов показали, что у всех двадцати участников испытаний выработались антитела. Побочных эффектов не зафиксировано.

Тем временем американское агентство Bloomberg утверждает, что представители российской элиты еще в апреле получили доступ к экспериментальной вакцине от коронавируса. Речь идет о неназванных миллиардерах, чиновниках правительства и топ-менеджерах компаний, в том числе «Русала», — передает агентство.