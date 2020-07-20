Следственный Комитет начал проверку по факту исчезновения самолета в Бурятии

На борту воздушного судна находилось 6 человек.

Самолет Ан-2, вылетевший из населенного пункта Кырен в Бурятии, перестал выходить на связь накануне вечером.

По предварительным данным, самолет совершал облет территории Тункинского и Окинского районов Бурятии для определения области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда.

Представитель Сибирского поисково-спасательного центра сообщил «Интерфаксу», что на борту самолета находились шесть человек, из них два члена экипажа, а также командиры четырех самолетов, которым показывали места проведения химических работ.

Источник агентства сообщил также, что поиском пропавшего в Бурятии борта занимаются два самолета и вертолет. Обследуется в основном горная местность, где практически нет населенных пунктов.

В Сибирском координационном центре поиска и спасания отметили, что полет Ан-2 не был согласован с авиационными властями.