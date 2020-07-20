Французская полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта

39-летнего выходца из Руанды, который был волонтером в церкви, задержали накануне. Как передает телеканал BFM TV, после допроса следователи решили отпустить его из-под стражи. Никаких обвинений выдвинуто не было. Огонь в кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Нанте вспыхнул утром в субботу. Тушение длилось несколько часов. В результате погибли несколько реликвий, которые хранились в церкви. Прокуратура не исключает поджога.
2020-07-20T08:35:16+03:00
2020-07-20T08:35:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:35, 20 июля 2020
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