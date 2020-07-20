Российские туристы выезжают на отдых в Турцию через Белоруссию

Как пишет газета «КоммерсантЪ», соответствующие предложения для россиян можно найти на сайтах белорусских туристических агентств. При этом, как говорят эксперты, уже сейчас для летящих через Минск организуют отдельные автобусные маршруты. Хотя формально поездки за рубеж еще не разрешены, контроль на белорусско-российской границе довольно слабый, — отмечает газета.

Тем временем неподтвержденная новость о возможном возобновлении авиасообщении между Россией и Турцией уже резко повысила спрос на туры в эту страну.