Суд на Урале должен рассмотреть еще одно дело в отношении схиигумена Сергия

Речь идет о возбуждении ненависти или вражды. Это связано с одним из выступлений священнослужителя, в котором он резко критиковал тех, что принял решение временно закрыть храмы из-за пандемии коронавируса.

В начале месяца суд города Верхняя Пышма признал схиигумена виновным в распространении недостоверной информации о коронавирусе и назначил ему штраф в 90 тысяч рублей. До этого церковный суд лишил священника сана по обвинению в нарушении монашеских обетов. Такую меру еще должен одобрить патриарх Кирилл. Пресса писала, что сам схиигумен, тем временем, захватил власть в Среднеуральском женском монастыре.