Бывший сотрудник МВД Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», сознался еще в двух убийствах

Он уже был приговорен к двум пожизненным срокам по делу о более чем 80-ти убийствах и трех покушениях на женщин. Эти преступления Попков, согласно материалам дела, совершил с 92-го по 2010-й годы на территории Иркутской области. Как рассказали в Следственном комитете, в этот раз осужденный дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые он совершил во второй половине 90-х годов в Ангарске.
2020-07-20T08:33:40+03:00
2020-07-20T08:33:40+03:00
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08:33, 20 июля 2020
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