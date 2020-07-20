Бывший сотрудник МВД Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», сознался еще в двух убийствах

Он уже был приговорен к двум пожизненным срокам по делу о более чем 80-ти убийствах и трех покушениях на женщин. Эти преступления Попков, согласно материалам дела, совершил с 92-го по 2010-й годы на территории Иркутской области. Как рассказали в Следственном комитете, в этот раз осужденный дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые он совершил во второй половине 90-х годов в Ангарске.