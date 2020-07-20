Самолет Ан-2 пропал в Бурятии

Он вылетел накануне из поселка Кырен. На борту находились шесть человек, в том числе двое членов экипажа. Как рассказал источник агентства «Интерфакс», все они были пилотами, им показывали район для проведения химической обработки полей. Спасатели говорят, что им уже известен примерный район поисков.
2020-07-20T08:32:33+03:00
2020-07-20T08:32:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2679117-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:32, 20 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ «Случилось то, что случилось»: полпред Трутнев прокомментировал арест губернатора Хабаровского края Вице-премьер рассказал о своих претензиях к работе краевого правительства, о реакции на уличные выступления в поддержку Сергея Фургала, о возможности замены управленческой команды в регионе и о ситуации с коронавирусом…
Спасти свободную Хабару или возможен ли договор с властью Нужно дать возможность хабаровчанам провести преобразования, которые они считают нужными. Затем по их пути смогут пойти и другие, готовые к этому регионы. Так без потрясений и силового давления мы встанем на долгожданный путь Российских преобразований…