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08:32, 20 июля 2020

Самолет Ан-2 пропал в Бурятии

Он вылетел накануне из поселка Кырен. На борту находились шесть человек, в том числе двое членов экипажа. Как рассказал источник агентства «Интерфакс», все они были пилотами, им показывали район для проведения химической обработки полей. Спасатели говорят, что им уже известен примерный район поисков.



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