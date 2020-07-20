В Хабаровском крае сегодня может быть назначен временный губернатор

О том, что указ президента на этот счет появится в ближайшие дни, ранее говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Митинги в защиту Сергея Фургала, которого арестовали 8 июля и перевезли в Москву, предъявив обвинениями в организации заказных убийств, продолжаются уже 9 день. Воскресные акции, однако, были менее многочисленными, чем те, что прошли накануне, когда на улицы вышли десятки тысяч человек. Сейчас их количество измерялось сотнями. Во Владивостоке, власти выгнали к памятнику борцам за Власть Советов технику и стали отмывать монумент, мешая собравшимся. Митинг превратился в шествие. Двух человек задержали, но после долгих переговоров отпустили под протоколы. В Хабаровске на улицы по официальным данным вышли около двухсот человек. Наблюдатели подметили, что больше людей, как и до этого, было на марше, а не на митинге. Возможно, участники акций боятся попасть под камеры наблюдения.

Акции в защиту Фургала помимо Хабаровска прошли и в других городах региона.