В США состоится общенациональная забастовка в поддержку прав чернокожих и против расизма и полицейской жестокости

В США сегодня состоится общенациональная забастовка в поддержку прав чернокожих и против расизма и полицейской жестокости. Организатором акции Strike for Black Lives является американский профсоюз, в котором состоят более 2-х миллионов работников сферы обслуживания.

забастовка Strike for Black Lives — бастуй за жизни чернокожих, организована Международным союзом работников сферы обслуживания — национальная акция призвана подчеркнуть экономическое положение работников сферы обслуживания, многие из которых — цветные. Забастовка пройдет в 25 городах, включая Майами, Чикаго, Сиэтл, Хьюстон и Лос-Анджелес. В Лос-Анджелесе, к примеру, рабочие соберутся на машинах в караван, который начинается движение у местного Макдональдса. На Макдональдсе будет сделан особый упор в этой забастовке, так как компания платит зарплату на уровне черты бедности по крайней мере половине из 800-от тысяч своих сотрудников, которые являются цветными. Затем караван из автомобилей проедет по Лос-Анджелесу, останавливаясь в таких местах, как Университет Южной Калифорнии, где потребуют, чтобы второй по величине школьный округ страны и университет отказались от услуг полиции Лос-Анджелеса в школах и кампусах.

Тех работников, которые не смогут присоединиться к забастовке, организаторы акции призывают остановить работу в полдень на 8 минут 46 секунд — то время, на протяжении которого полицейские Миннеаполисе душили Джорджа Флойда.