Российские военные отчитались о завершении испытаний вакцины от коронавируса

Между тем агентство Блумберг утверждает, что отечественная элита имела доступ к препарату еще несколько месяцев назад.

Вакцину от коронавируса в составе упомянутой Минобороны группы тестировали на себе 20 человек. Как уверяют в министерстве, у всех из них анализы показывают антитела на COVID-19. И при этом, как утверждается, добровольцы не испытали на себе побочные эффекты и не жаловались на здоровье. Впрочем, примерно через 1,5 месяца их вновь обследуют. Вакцина, о которой идет речь в заявлениях Минобороны, была разработана совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Ее начали испытывать в середине июня. А массовая вакцинация, говорил ранее директор центра Александр Гинцбург, может начаться уже этой осенью.

Между тем источники американского агентства Bloomberg утверждают, что у российской элиты доступ к вакцине от коронавируса был еще с апреля. По их сведениям, в процесс вакцинации были вовлечены сотни человек, но имена тех, кто смог ее получить, не называются. Лишь говорится о том, что доступ к вакцине был, к примеру, у представителей компаний «Русал» и «Фосагро», но там, а также в Кремле данные агентства не комментируют.

С начала эпидемии в российском правительстве говорили о заражении коронавирусом нескольких министров и премьера. Кроме того инфекцию обнаружили у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.