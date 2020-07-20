Лидеры Евросоюза снова не смогли договориться по бюджету

Саммит в Брюсселе возобновится сегодня во второй половине дня – об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Совет ЕС.

В бельгийской столице уже четвертый день подряд продолжится внеочередная встреча, в ходе которой страны обсуждают бюджет на ближайшие семь лет и план антикризисного восстановления экономики Евросоюза. Основные разногласия сохраняются между государствами бедного юга, интересы которых выражают Италия и Венгрия и богатого севера, наиболее жесткие позиции среди которых заняли Дания и Нидерланды.