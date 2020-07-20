Пропавший в Бурятии самолет Ан-2 может находиться в горах Восточного Саяна

Об этом рассказал источник агентства «Интерфакс», отметивший, что искать в этом районе воздушное судно будет непросто. Ранее МЧС сообщало, что поиски также ведутся на территории Иркутской области. Для этого были задействованы два самолета и вертолет.

Борт компании «Феникс» пропал накануне. По предварительным данным, он вылетел для разведки полей, которые должны были подвергнутся химической обработке. В самолете находятся шесть человек.

По факту исчезновения Ан-2 начата проверка.