Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд госпитализирован для прохождения медицинского обследования

Короля Саудовской Аравии госпитализировали из-за воспаления желчного пузыря. 84-летний Салман Аль Сауд пройдет обследование в больнице Эр-Рияда – пишет Саудовское агентство печати. Нынешний король взошел на трон в 2016 году после смерти предыдущего монарха Абдаллы.

Накануне стало известно о госпитализации 91-летнего эмира Кувейта. Агентство KUNA сообщало, что Сабах Ас-Сабах проходит обследование и чувствует себя хорошо.