Консульство России в Черногории с сегодняшнего дня ограничит предоставление ряда услуг

Это связано с ухудшением санитарной обстановки и ростом числа заболеваний коронавирусной инфекцией в стране.

Российское дипломатическое представительство в Подгорице, ссылаясь на принятое правительством Черногории решение о введении новых ограничительных мер объявило, что до особого распоряжения приостановит предоставление ряда консульских услуг. В Черногории зафиксирован резкий рост числа случаев коронавируса. Консульство будет работать в ограниченном режиме, продолжив регистрацию рождения, смерти, выдачу паспортов, справок о судимости и свидетельств о возвращении в Россию – так называют временные загранпаспорта в случае его утери. Ранее на фоне ухудшения эпидемической обстановки в Черногории Евросоюз обновил список стран, жителям которых разрешен въезд во время пандемии коронавируса. Черногория из этого перечня была исключена.

С начала эпидемии в балканской стране заболели около 2 тысяч человек. От коронавируса скончались 26 жителей Черногории.