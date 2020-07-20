Врио губернатора Хабаровского края сегодня может назначить президент Владимир Путин

Соответствующие предположения ранее высказывал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а также полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.



Между тем, депутат законодательной Думы Хабаровского края от КПРФ Максим Кукушкин рассказал корреспонденту «Эха Москвы», что в регионе уже называют возможных преемников Сергея Фургала.

Кукушкин также высказал мнение, что от той кандидатуры, которую выберет Кремль будет зависеть, продолжатся ли в Хабаровске митинги или протест пойдет на спад.



О назначении временного губернатора заговорили после ареста действующего главы региона. Сергей Фургал обвиняется в организации убийств, произошедших 15 лет назад. В поддержку губернатора в Хабаровске и других городах проходят митинги и шествия. Сам чиновник вину не признает.