Во Франции сегодня приступят к экспертизе бортовых самописцев сбитого в Иране Боинга «Международных авиалиний Украины»

К анализу черных ящиков привлекут и украинских экспертов.

Бортовые самописцы должны быть доставлены из Ирана во Францию, которая имеет необходимые технические возможности для их расшифровки. Для работы над изучением записей аккредитованы и специалисты из Киева. В июне президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах с Ираном по поводу совместного анализа причин гибели лайнера. В начале июля страны, граждане которых погибли в катастрофе, подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Украинский Boeing 737 был сбит через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Позднее власти Ирана признали, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны.

В результате катастрофы близ Тегерана погибли 176 человек, граждане нескольких государств.