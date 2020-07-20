Власти Москвы сегодня запустят туристическую платформу для поездок по столице

С ее помощью, например, можно будет запланировать поездку или экскурсию.

Туристическая платформа Rus Pass сегодня заработает в столице в тестовом режиме. Об этом на минувше й неделе объявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, эта система даст туристам много новых возможностей: с ее помощью можно будет запланировать поездки и выбрать маршруты, купить билеты для экскурсий и заказать такси. Собянин назвал Rus Pass одной из лучших платформ в мире и предложил коллегам из других регионов присоединиться к ней, передает агентство ТАСС.

Сейчас она представляет собой сайт, работающий на трех языках – русском, английском и испанском. Пока работу системы планируется улучшать, прислушиваясь к замечаниям внутренних туристов, но после нового года мэр рассчитывает запустить ее и для иностранцев. Тогда же Rus Pass планируют включить в электронную визу, которая будет введена для зарубежных гостей с 1 января следующего года.

Вместе с официальным запуском Rus Pass разработчики также планируют сделать мобильное приложение.