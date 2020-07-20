Сразу в нескольких городах, как ожидается, одновременно заложат боевые корабли для военно-морского флота

Один из заводов в Крыму посетит и президент Владимир Путин.

Посетить керченский судостроительный завод «Залив» в Крыму Путин должен был еще в середине прошлой недели. Однако буквально за несколько часов до планировавшегося приезда президента стало известно, что рабочая поездка перенесена. Вместо этого он обсудил с правительством начало составления нового бюджета на следующие три года.

Теперь же, как ожидается, Путин даст старт единому дню закладки новых кораблей. В Керчи, куда он должен приехать, будут строить два универсальных десантных корабля – впервые в истории российского флота, отмечает агентство ТАСС.

По видеосвязи президент проведет аналогичную церемонию и с двумя городами на севере России. На заводе «Севмаш» в Северодвинске заложат две многоцелевые атомные подводные лодки «Ясень». Контракт на их строительство подписали год назад во время международного форума «Армия-2019». А на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге проведут закладку двух фрегатов, которые предположительно будут названы «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов».

Единый день закладки кораблей должен был пройти еще в конце апреля, однако из-за пандемии коронавируса он был перенесен.