В результате преступления, совершенного в Ростовской области, сестра Юрия Пескова была убита, а сам он ранен. Об этом «Эху» рассказала собственный корреспондент «Новой газеты» по югу России Елена Романова.
Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и разбое.
Целью злоумышленников, напавших на дом экс-главы «Ростсельмаша», предварительно, стало ограбление
В результате преступления, совершенного в Ростовской области, сестра Юрия Пескова была убита, а сам он ранен. Об этом «Эху» рассказала собственный корреспондент «Новой газеты» по югу России Елена Романова.