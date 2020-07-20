Власти Гонконга ужесточают карантинные меры из-за всплеска заражений коронавирусом

На фоне максимального суточного прироста инфицированных – их в китайской автономии оказалось более ста, — глава администрации Кэрри Лам призвала все компании перевести сотрудников на удаленный режим работы. Помимо прочего, как минимум на неделю продлевается запрет на работу спортивных центров, парков развлечений, ресторанов – передает агентство Рейтер.

Гонконг одним из первых закрыл границы после начала эпидемии, распространившейся из китайского города Ухань.