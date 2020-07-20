В сеть утекли данные 20 миллионов пользователей бесплатных VPN-серверов

Эксперты обнаружили в открытом доступе электронные и домашние адреса, незашифрованные пароли и другую информацию, — пишет газета «Коммерсант». Общий объем данных превышает 1 терабайт. Среди приложений, которые подверглись взлому, оказались и весьма популярные – скачанные в более миллиона раз и имеющие высокие пользовательские рейтинги.

Отмечается, что утечка показала незащищенность сервисов, обещающих анонимность в интернете. Она может привести к рассылке спама и шантажу пользователей, решивших получить доступ к запрещенным в России сайтам.