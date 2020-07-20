В России могут поднять штрафы за продажу табака несовершеннолетним

Соответствующие поправки поступили в Госдуму. Они внесены ко второму чтению законопроекта об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях.

Предполагается, что для физических лиц штраф будет увеличен до 40 тысяч рублей, для должностных – до 70 тысяч, для юридических – до 300 тысяч. Нижняя палата парламента может рассмотреть законопроект на заседании во вторник.