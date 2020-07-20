Россия, по данным Счетной палаты, в прошлом году выплатила по решениям ЕСПЧ более миллиарда рублей

Еще 850 миллионов министерство юстиции перевести не успевает из-за позднего поступления документов, — сообщается на сайте ведомства.

По статистике Европейского суда по правам человека, Россия занимает первое мест по числу жалоб, поданных против государств европейского континента. На начало этого года на рассмотрении суда в общей сложности находились почти 60 тысяч обращений. Каждое четвертое из них относилось к России.