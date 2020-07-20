Три воздушных судна задействуют в поисках самолета Ан-2, пропавшего в Бурятии

По предварительной информации, на борту находятся шесть человек – это экипаж и пилоты других самолетов. Они вылетели с целью осмотра территории для последующей химической обработки полей – сообщает агентство ТАСС. По словам спасателей, им стало известно о том, что Ан-2 не выходит на связь лишь спустя шесть часов после вылета. Источник «Интерфакса» предположил, что самолет мог совершить аварийную посадку в Иркутской области.
2020-07-20T05:06:13+03:00
2020-07-20T05:06:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2679073-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:06, 20 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Спасти свободную Хабару или возможен ли договор с властью Нужно дать возможность хабаровчанам провести преобразования, которые они считают нужными. Затем по их пути смогут пойти и другие, готовые к этому регионы. Так без потрясений и силового давления мы встанем на долгожданный путь Российских преобразований…