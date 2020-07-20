Три воздушных судна задействуют в поисках самолета Ан-2, пропавшего в Бурятии

По предварительной информации, на борту находятся шесть человек – это экипаж и пилоты других самолетов. Они вылетели с целью осмотра территории для последующей химической обработки полей – сообщает агентство ТАСС. По словам спасателей, им стало известно о том, что Ан-2 не выходит на связь лишь спустя шесть часов после вылета. Источник «Интерфакса» предположил, что самолет мог совершить аварийную посадку в Иркутской области.