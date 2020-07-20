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04:06, 20 июля 2020

«Локомотив» стал серебряным призером чемпионата России по футболу

Обладатель второго места определился после домашнего поражения «Краснодара», которому теперь не под силу догнать московскую команду. «Локомотив», который, таким образом, не опустится ниже второго места, также получил право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов.
Ранее Чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит»



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