Соперник Дональда Трампа на президентских выборах продолжает лидировать в опросах общественного мнения

За Джо Байдена намерены проголосовать 55% опрошенных, за действующего главу Белого дома – 40%. Такие данные приводят телеканал ABC News и газета The Washington Post. По подсчетам Fox News разрыв между кандидатами меньше – 8 процентных пунктов, но все равно в пользу бывшего вице-президента США – кандидата от Демократической партии.

Выборы должны пройти в ноябре.