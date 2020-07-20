Британия может приостановить действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом

Уже сегодня, по сведениям газеты The Times, об этом объявит министр иностранных дел Доминик Рааб. Этот шаг объясняется вступлением в силу закона о национальной безопасности, который дает властям КНР широкие возможности для ограничения гражданских свобод в автономии.

Действие соглашений об экстрадиции уже приостановили Канада и Австралия. Вскоре это могут сделать Соединенные Штаты. Китай предупреждает о недопустимости вмешательства иностранных государств во внутренние дела специального административного района.