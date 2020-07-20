Полиция просит пересмотреть целевой показатель смертности на российских дорогах

Текущую задачу – снизить гибель в ДТП до уровня 4 смерти на 100 тысяч человек, в МВД считают невыполнимой, пишет газета «Ведомости». Издание со ссылкой на протокол совещания курирующего транспорт вице-премьера Марат Хуснуллина, уточняет, что в ГИБДД выполнимым называют лишь вдвое больший показатель.

Радикальное снижение смертности на дорогах – одно из главных положений майских указов Владимира Путина. Он поручил снизить число погибших в ДТП к 2024 году в 3,5 раза, а к 2030 стремиться к нулевой смертности. Впрочем, эксперты ранее высказывали сомнения в выполнимости такой задачи.