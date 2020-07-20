У добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину, по утверждению военных, выявлены антитела к коронавирусу

Компоненты препарата безопасны и хорошо переносимы человеком – отметил в интервью газете «Красная звезда» глава 48-го центрального НИИ РХБ защиты Сергей Борисевич. По его словам, клинические испытания в госпитале Бурденко завершаются. Теперь ученые должны провести аналитическую работу, написать отчеты, представить результаты исследования и зарегистрировать препарат. Кроме того, заканчиваются испытания вакцины в Сеченовском университете.
2020-07-20T04:05:20+03:00
2020-07-20T04:05:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 20 июля 2020
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