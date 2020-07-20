Япония запустила к Марсу космический зонд Объединенных Арабских Эмиратов

Старт в прямом эфире транслировала корпорация Mitsubishi Heavy Industries. Главной задачей аппарата станет изучение атмосферы и климата красной планеты. В частности, с его помощью, ученые будут наблюдать за ежедневыми и сезонными погодными циклами, а также за пыльными бурями.

Предполагается, что космический зонд достигнет Марса в следующем году, когда ОАЭ будут отмечать 50-летие.