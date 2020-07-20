Члены Демократической партии в Палате представителей США потребовали расследовать применение силы при разгоне митингов

Ранее губернатор штата Орегон настаивала на выводе подразделений федеральных органов власти из Портленда и прекращении задержаний участников антирасистских акций. Об этом сообщает агентство ТАСС. Кейт Браун назвала действия правоохранителей вторжением и превышением полномочий. Накануне Дональд Трамп сказал, что федеральные власти пытаются помочь Портленду, а не навредить ему. Руководство города, по выражению президента, «на протяжении месяцев теряло контроль над анархистами и подстрекателями».
2020-07-20T03:09:09+03:00
2020-07-20T03:09:09+03:00
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03:09, 20 июля 2020
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