Главы четырех немецких земель попросили США не выводить войска из Германии

Об этом пишет газета «Зюддойче Цайтунг» со ссылкой на послание, адресованное американским политикам, которые входят в комитеты по вопросам безопасности и оборонной политики. Премьер-министры Баварии, Гессена, Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца написали, что стремятся укрепить узы дружбы и обеспечить присутствие США в Германии и Европе в будущем.

Ранее Дональд Трамп намеревался сократить контингент до 25 тысяч человек, объясняя это тем, что Берлин нарушает обязательства по платежам в НАТО. Позже он допустил перевод части военнослужащих в Польшу.