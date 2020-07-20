Следователи назвали ограбление целью напавших на дом экс-главы «Ростсельмаша»

Об этом со ссылкой на пресс-службу ростовского областного СК сообщает агентство ТАСС. По данным правоохранителей, накануне преступники проникли в дом в Азовском районе, где убили 80-летнюю сестру Юрия Пескова. 83-летний хозяин дома был ранен, он находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Песков возглавлял «Ростсельмаш» в течение почти двадцати лет до 1996 года. После он был заместителем министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.