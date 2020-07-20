Бывший топ-менеджер компании Wirecard, разыскиваемый по всему миру по делу о махинациях, может скрываться в России

Немецкая газета «Хандельсблатт» утверждает, что Ян Марсалек находится в одном из частных домов в Подмосковье под надзором российских спецслужб. До этого он, якобы, перевел в биткоинах значительные суммы денег из Дубая в Россию.

Ранее журнал «Шпигель» совместно с расследовательскими проектами The Insider и Bellingcat писал о том, что ключевой фигурант дела о пропаже почти 2 миллиардов евро скрывается в Белоруссии. Утверждается, что Марсалеком интересовалась ФСБ, а компания Wirecard якобы могла заниматься денежными переводами для российских ЧВК в Ливии.