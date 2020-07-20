Дональд Трамп выступил против переименования военных баз, названных в честь героев Конфедерации

По выражению американского президента, благодаря Форту Брэгга и Форту Роберта Ли страна выиграла две мировые войны – об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News. Также президент отказался признать, что флаг Конфедерации является расистским и раскритиковал тех, кто пытается его запретить.

В США на фоне вспыхнувших антирасистских акций сносят памятники историческим личностям, которых считают причастными к использованию рабов, и другими способами борются с тем, что считается проявлением расизма.