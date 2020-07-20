«Мегафон» начнет строить сеть связи в Арктике

Компания совместно с Росгеологией объявила о старте разведывательных работ, необходимых для прокладки трансарктической линии связи – пишет газета «Ведомости». До конца осени судну «Профессор Логачев» предстоит изучить 6,5 тысяч километров рельефа дна вдоль побережья России. Руководство «Мегафона» утверждает, что это будет самый короткий маршрут для передачи данных из Европы в Азию. Сейчас большая часть подводных оптоволоконных линий проходит по дну Тихого и Атлантического океанов. Между тем, по прогнозам, в ближайшие годы трафик между континентами увеличится на 200%.

«Мегафон» оценивает строительство новой сети в миллиард долларов.