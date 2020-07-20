Минобороны отчиталось о завершении испытания вакцины от коронавируса на добровольцах

В ведомстве утверждают, что у них выявили необходимые антитела к инфекции, а также отметили, что человек хорошо переносит компоненты препарата. Об этом пишет газета «Красная звезда». В составе группы было 20 человек.

Клинические испытания на добровольцах начались еще в прошлом месяце. Минздрав сообщал, что они будут проводиться одновременно в двух местах – госпитале имени Бурденко и Сеченовском университете.