В Бурятии продолжаются поиски самолета Ан-2 с шестью людьми на борту

Речь идет о воздушном судне, которое, по предварительным данным, совершало химическую обработку полей. Оно не выходит на связь. Агентство ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС сообщает, что заявка на полет одобрена не была. В ведомстве уточнили, что сейчас борт компании «Феникс» может находиться на территории Иркутской области. На его поиски вылетели три других самолета.