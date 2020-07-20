Христианские мозаики и фрески в соборе Святой Софии в Стамбуле на время мусульманских молитв закроют шторами

В эфире телеканала NTV пресс-секретарь турецкого президента сказал, что главное – не нанести изображениям и самому зданию никакого ущерба.

Храм был открыт в 537 году и около тысячи лет оставался самым большим в христианском мире. После захвата Константинополя османами его переделали в мечеть, но с 1934 года здание стало музеем. Это решение было аннулировано на позапрошлой неделе. Собор снова превратили в мечеть, там будут проходить мусульманские богослужения.