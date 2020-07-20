Французская полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Святых Петра и Павла в Нанте

Агентство ТАСС со ссылкой на городскую прокуратуру сообщает, что такое решение было принято по итогам допроса мужчины, который на добровольных началах помогал епархии. Никаких обвинений в его адрес выдвинуто не было.

Пожар в кафедральном соборе начался в субботу утром. Следователи обратили внимание на наличие сразу трех очагов возгорания и назвали основной версией умышленный поджог. Взять огонь под контроль удалось только через три часа. Никто не пострадал.