Армянские военные не намерены наносить удары по нефтегазовым объектам на территории Азербайджана

Представитель Минобороны страны отметил, что инфраструктура о которой идет речь, принадлежит международным компаниям, которые должны быть уверены, что Ереван является гарантом безопасности в регионе. Об этом сообщает агентство «РИА Новости». Ранее Азербайджан пригрозил нанести удар по армянской атомной электростанции в том случае, если противник атакует Мингечевирское водохранилище и плотину.

Конфликт на границе обострился неделю назад.